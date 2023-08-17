Çağla Şıkel çocuklarıyla poz verdi! Fiziği büyüledi Şu sıralar çocuklarıyla tatilde olan Çağla Şıkel, sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni kareye, "Altın saatler" notunu düştü.

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Türkiye'nin gözde mankenlerinden olan Çağla Şıkel, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor.

Çocuklarıyla birlikte tatile çıkan güzel manken, çektiği kareleri de hayranlarıyla paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde buz dolu fıçıya giren ve günlerce konuşulan Şıkel, bu defa bikinili karesiyle olay oldu.

Çağla'nın "altın saatleri"

Çocukları Kuzey ve Uzay ile plaja inen Çağla Şıkel, o anları, "Altın saatler" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Sosyal medya hesabına attığı kareler hayranlarının ilgisini çekerken, Şıkel'in bütün kış yaptığı sporların da ekmeğini yediği görüldü.