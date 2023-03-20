Çağla Şıkel'ın esmer güzeli ablası görenlerin aklını aldı: "Saklı bir mücevher gibisin" Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, görenleri büyüledi. Kardeşinin aksine gözlerden uzak bir hayat süren Berna Şıkel, fit vücudu ve güzelliğiyle gündem oldu. Oldukça yakın olan abla - kardeş sık sık bir araya gelmeyi de ihmal etmiyor.

2 Ocak 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çağla Şıkel, Cennet Mahallesi'nde hayat verdiği Sultan karakteri ile tanındı.

Mankenliği ve oyunculuğu ile göz dolduran Çağla, 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) seçildi.

Güzel isim şarkıcı Emre Altuğ ile büyük bir aşk yaşarak evlendi. Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Şıkel, 2012 yılında ise bu evliliği noktaladı.

Boşandıktan sonra uzun süre kimseyle anılmayan ancak şu sıralar aşka kapılarını yeniden açan Çağla, ailesiyle bir araya gelmeyi ise ihmal etmiyor.

Annesi ve ablası ile bir araya gelen ve o keyifli anlardan kareler paylaşan deneyimli manken, takipçilerinden tam not alıyor.

Keyifli kareleri ile dikkatleri üzerine çeken Çağla Şıkel, ablası Berna Şıkel ile gündeme geldi.

Çağla Şıkel'in ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemezken, ikilinin birbirine ikiz gibi benzediğine dair yorumlar yapıldı.

Çağla Şıkel'in ablası büyüledi

Çağla Şıkel ve ablası Berna Şıkel'in benzerliği herkesi şaşırttı. İkiliyi görenler, ikiz sandı.Oldukça yakın olan abla - kardeş sık sık birlikte çektirdikleri kareleri paylaşıyor.

Abla-kardeşin fotoğraflarını gören sosyal medya kullanıcıları, "İkiz gibisiniz", "Saçlarınız siyah olsa aynısınız" ve "Estetiksiz Çağla" yorumlarında bulundu.

Kardeşinin aksine ekranlarından uzak duran Berna Şıkel, Çağla Şıkel'e destek vermeyi ihmal etmiyor.