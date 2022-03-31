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    Camdaki Kız 37. bölüm 2. fragmanı: Tam Nalan mutlu olacakken, Feride'nin sesi duyuldu

    Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; Nalan ve Hayri'nin yakınlaşmasına Feride'nin izin vermediği görüldü. Sedat ise Nalan'ı bırakıp, soluğu Cana'nın yanında aldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 14:50
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    Camdaki Kız 37. bölüm 2. fragmanı: Tam Nalan mutlu olacakken, Feride'nin sesi duyuldu

    Kanal D ekranlarında yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, Perşembe günlerine damga vuruyor.

    Gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız, hikayesiyle herkesi etkiliyor.

    Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı dizide hikaye farklı bir yöne evrilmeye başladı.

    Hayri ve Nalan'ın arasındaki ilişkinin tohumları atılmaya başlarken, Feride ise yayınlanan son fragmanda buna izin vermedi.

    Nalan'ın Hayri'den uzak durması için elinden geleni yapan Feride, bu defa başarılı olabilecek mi bilinmez...

    Ancak Sedat ve Nalan'ın arasındaki ipler hepten koptu çünkü Sedat, soluğu yine Cana'nın yanında aldı. İşte Camdaki Kız 37. bölüm 2. fragmanı...

    Camdaki Kız 37. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 37. bölüm 2. fragmanı: Tam Nalan mutlu olacakken, Feride nin sesi duyuldu #1


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