Camdaki Kız 50. bölüm 2. fragmanı: Nalan'ın Hayri'ye verdiği ayar...

Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; Sedat ve Nalan'ın gece gezmelerinden rahatsız olan Hayri, hamle yapmaya başladı. Nalan'a karışan ve onun aklını karıştıran Hayri, Muzo'nun dikkatini çekti.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın Camdaki Kız, Gülseren Budaycıoğlu'nun romanından uyarlandı.

Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda projelerinden ardından hayat geçirilen dizide, Burcu Birick ile Feyyaz Şerifoğlu başrolü paylaşıyor.

Birbirinden tecrübeli ismin yer aldığı dizi Perşembe günleri reyting rekorları kırarken, her bölümde ayrı bir entrika ekrana geliyor.

Son yayınlanan bölümün ardından görücüye çıkan fragmanda; Sedat ve Nalan'ın arasındaki rüzgarın durduğu görüldü.

Sedat'ın hapishaneden çıkmasının ardından Nalan ile aralarının iyi olduğu gözlemlenirken, bu duruma ise en çok Hayri bozuldu.

Nalan'ı kıskanan ve sık sık onu uyaran Hayri'nin tavırları, Muzo'nun dikkatinden kaçmadı.

Feride'nin Hayri'den kurtulmak için yaptığı oyunlar her gün değişirken, Rafet ve Gülcihan cephesinde ise boşanma davası başladı. İşte Camdaki Kız 50. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 50. bölüm fragmanı İZLE