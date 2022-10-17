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Camdaki Kız 53. bölüm 2. fragmanı: Feride sonunda Cana'yı paketledi

Camdaki Kız 53. bölüm 2. fragmanı: Feride sonunda Cana'yı paketledi

Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; Cana'nın hamile olduğundan emin olan Feride onu kaçırdı. Sedat ise Nalan'dan tamamen koptu ve boşanmak için adım atmaya karar verdi.