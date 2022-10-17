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    Camdaki Kız 53. bölüm 2. fragmanı: Feride sonunda Cana'yı paketledi

    Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; Cana'nın hamile olduğundan emin olan Feride onu kaçırdı. Sedat ise Nalan'dan tamamen koptu ve boşanmak için adım atmaya karar verdi.
    • 17.10.2022 - 17:22
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    Camdaki Kız 53. bölüm 2. fragmanı: Feride sonunda Cana'yı paketledi

    OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız'dan yeni fragman geldi.

    Yayınlanan yeni fragmanda;  Nalan'ın Sedat'a daha fazla dayanamadığı ve otelden çekip gittiği görüldü.

    Sedat ise Nalan'ı alttan almak istemedi ve artık katlanamadığını göstermeye başladı.

    Soluğu hamile olan Cana'nın yanında alan ve bebeğini kabullendiğini gösteren Sedat, Feride'nin gazabına uğardı.

    Feride ise Cana'nın hamile olduğundan emin oldu ve onu kaçırdı. Bununla kalmayan Feride, Rafet Koroğlu'na Cana'nın hamile olduğunu söyledi.

    Olaylar ihyice karışırken, Nalan ve Hayri aşkı hız kesmeden devam ediyor..

    İşte Camdaki Kız 53. bölüm 2. fragmanı...

    Camdaki Kız 53. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 53. bölüm 2. fragmanı: Feride sonunda Cana yı paketledi #1


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