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    Camdaki Kız 59. bölüm fragmanı ekranlara damga vurdu! Her şey başa dönüyor!

    Camdaki Kız'ın son bölümünde yaşananlar ekranlara damga vurdu. Dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Camdaki Kız 59. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
    • 25.11.2022 - 09:36
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    Camdaki Kız 59. bölüm fragmanı ekranlara damga vurdu! Her şey başa dönüyor!

    Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, bölümleriyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

    Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

    Nalan'ın son bölümde evi terk etmesi ve Hayri'yle olan aşkını korkmadan özgürce yaşaması izleyicileri şaşırtmıştı.

    Yeni bölümde neler olacak?

    Yeni bölüm fragmanında Nalan'ı eve döndürmeyi başaramayan annesi, büyülerini yapmaya devam edecek.

    Daha önce Nalan'a giydirdiği korsenin tekrar ortaya çıkması ise izleyicilerden tepki çekti. "Yine başa mı dönüyoruz?" gibi yorumlar yapıldı.

    Camdaki Kız 59. bölüm fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 59. bölüm fragmanı ekranlara damga vurdu! Her şey başa dönüyor! #1


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