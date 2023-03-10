Camdaki Kız 70. bölüm fragmanı! Gerçekler ortaya çıkıyor: Nalan ve Türkan karşı karşıya! Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'ın dün akşamki bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Peki Nalan ve Türkan arasında neler olacak? Diziden ilk fragman geldi. İşte Camdaki Kız 70. bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Dizinin son bölümünde Nalan ile boşandığı için pişman olan Sedat, intihara kalkışıyor. Diğer yandan Hayri’nin eşi Türkan çıkıp geliyor. Hayri ise Türkan’ı görünce şok oluyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Camdaki Kız’ın yeni bölümünde Sedat, Nalan’ın peşini bırakmayacak. Nalan farklı bir eve taşınacak.

Hayri, Türkan’ı ve çocuklarını ziyaret ederken Muzo’ya yakalanacak. Hayri’nin gerçekleri ortaya çıkıyor. Peki Nalan ve Türkan bu durumda ne yapacak?

Camdaki Kız 70. bölüm fragmanı