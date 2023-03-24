Camdaki Kız 72. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, Hayri'nin evli olduğunu öğreniyor... Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisi dün akşamki bölümüyle heyecan yarattı. Hayri'nin sır dolu hayatı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Nalan gerçeği öğrenecek mi, Hayri bu süreçte neler yapacak? İşte Camdaki Kız 72. bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Muzao, Hayri’nin karısı Türkan ve kızlarıyla tanıştı. Ancak durumdan kimseye bahsetmedi.

Nalan ise Sedat ile konuşmayı kabul etti. Sedat bütün olanlardan sonra Nalan’dan helallik istedi. Hayri ise Muzo’nun gerçekleri anlaması sonucunda bütün öfkesini karısından çıkardı.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Türkan, Nalan’ın Hayri ile ilişkisi olduğunu anlıyor. Muzo’nun konu hakkında bir şey söylememesine rağmen Nalan’ın arkadaşı Hayri’nin evli olduğunu anlıyor.

Son sahnesinde ise Nalan, Hayri’nin evine gidiyor. Türkan’ı ve çocukları gören Nalan, Hayri’nin evli olduğu gerçeğiyle yüzleşiyor. İşte yeni bölüm fragmanı…