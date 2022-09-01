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    Camdaki Kız yeni sezon tanıtımı: Hayri ile Nalan'ın öpüştüğünü kim gördü?

    Camdaki Kız'ın yeni sezon tanıtımı geldi. Fragmanda; Nalan ve Hayri'nin öpüştüğünü birilerinin gördüğü ve Nalan'ı tehdit ettiği görüldü.
    • 01.09.2022 - 10:12
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    Camdaki Kız yeni sezon tanıtımı: Hayri ile Nalan'ın öpüştüğünü kim gördü?

    İlk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

    Gerçek bir hikayeyi anlatan dizi iki sezonunda da reyting rekorları kırmayı başardı ve ekrana damga vurdu.

    Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolde yer aldığı dizi, yeni sezonu ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

    Yeni sezonda da fırtına gibi esmeye hazırlanan dizinin tanıtımı ise nefes kesti.

    Nalan ile Hayri'nin öpüştüğünü birilerinin gördüğü hatta bu anları fotoğrafladığı ortaya çıktı.

    Nalan'a yapılan tehditler sonrasında neler olacağı merak edilirken, tam fragman için ise nefesler tutuldu. İşte Camdaki Kız yeni sezon tanıtımı...

    CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON TANITIMI İZLE

    Camdaki Kız yeni sezon tanıtımı: Hayri ile Nalan ın öpüştüğünü kim gördü? #1

    Camdaki Kız yeni sezon tanıtımı: Hayri ile Nalan ın öpüştüğünü kim gördü? #2


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