Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut bakın kiminle evlenmiş! O isim Kurtlar Vadisi ve EDHO'nun yıldızı...

Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut bakın kiminle evlenmiş! O isim Kurtlar Vadisi ve EDHO'nun yıldızı...

Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterine hayat veren ve gittikçe tanınan Devrim Yakut, eşi ile gündem oldu. Ünlü oyuncunun eşinin daha önce Kurtlar Vadisi ve EDHO'da yer aldığı ortaya çıktı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yeni ve heyecan dolu bölümlerle yeni sezonda da fırtınlar estirmeye devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, dün akşam yine nefes kesen bir bölümle ekrandaydı.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği dizi, bazı oyuncuların hayatının mercek altına alınmasını sağladı.

Dizinin hem bölümleri hem de oyuncu kadrosu beğeni toplarken, Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut, hayatı mercek altına alınan isimlerden oldu.

Ünlü oyuncunun rolünü beğenen ve hayatına dair detaylı bir bilgi edinmek isteyenler, eşini ve kim olduğunu öğrenince bir hayli şaşırdı.

Başarılı ve güzel oyuncu Yakut'un eşinin daha önce Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol aldığı ortaya çıktı.

DEVRİM YAKUT'UN EŞİ BAKIN KİMMİŞ!

Ünlü oyuncu Devrim Yakut'un eşinin Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yeni sezon bölümünde yer alan "Baron Murat" karakteriyle tanınan Alper Kut olduğu ortaya çıktı.

İkilinin 2012 yılından beri evli oldukları ve mutlu bir beraberliklerinin olduğu öğrenildi.

Başarılı oyuncu Alper Kut ise Fatmagül’ün Suçu Ne, Kalbim Seni Seçti, Kurtlar Vadisi Pusu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi başarılı dizilerde rol aldı.

Eşkıya Hükümdar Olmaz dizisinde "Tahsin Façalı" karakterine hayat veren Alper Kut, son olarak başrollerinde Bensu Soral Baş ve Kubilay Aka'nın yer aldığı yaz dizisi Cam Tavanlar ile izleyici karşısına çıktı.

İki başarılı ismin evli olduğunu duyan hayranları ise bir hayli sevindi. İki oyuncu hem iş hem de özel hayatlarında yaşadıkları mutlulukla başarılı bir grafik sergiliyor.