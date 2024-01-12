Canan Karatay’ın gençlik halleri görenleri dumur etti! Mankenler yanında halt etmiş… Sağlıklı beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalar ve önerler ile sıkça gündemde yer alan Canan Karatay bu sefer gençlik fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte, görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği 90 60 90 Canan…

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Sağlıklı beslenmeyle ilgili her geçen gün yeni bir tarifle adından söz ettiren Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay gençliğinde bir afetmiş.

Karatay, 57 yıl önce çekilmiş olan gençlik fotoğraflarıyla gündemde adeta bomba etkisi yarattı.

Geçen yıl katılmış olduğu bir televizyon programında gençlik yıllarına ait olan fotoğrafları izleyicileri ile paylaşmış ve o zamanlarda görenler hayranlıklarını gizleyememişti.

Karatay, bu fotoğrafların 1964 yılında çekildiğini ve o zaman İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğunu söylemiş ve fotoğraflarda çok mutlu göründüğünü de belirtmişti.

İşte, Karatay’ın son günlerde yeniden gündem olan gençlik fotoğrafları…