Canlı yayında şaşırtan anlar: Kadın sandığı sevgilisi erkek çıktı Programa başvuran Okan isimli şahsın 1 yıldır konuştuğu "Aslı Ekinci" adlı kadının erkek olduğu ortaya çıktı. 1 milyon 400 bin TL dolandırıldığını iddia eden Okan, "Hipnoz gibi oldum. Sağlıklı düşünemedim. Bana adam gibi adamsın diyordu." dedi.

Haber Merkezi

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da izleyenleri şaşkına çevirecek bir gerçek ortaya çıktı.

1 milyon 400 bin TL dolandırıldığını söyleyen Okan Esra Erol'un kapısını çaldı.

Antalya'dan gelen Okan, internette Aslı Ekinci isimli bir kadınla görüştüğünü evlilik hayali kurduğunu anlattı.

1 yıldır görüştüğü Aslı'ya 1 milyon 400 bin TL para verdiğini söyleyen Okan bu kişiyle sadece telefonla konuştuğunu söyledi.

İNTERNETTEN GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİYE 1 MİLYON 400 BİN TL YOLLADI

2022-2023 yılları arasında öğretmen olduğunu bildiği Aslı Ekinci isimli kadın, ihtiyacının olduğunu söyleyip sık sık Okan'dan para istedi.

Paraları da ev sahibine gönderdiğini açıklayan Okan, sadece uygulama üzerinden yazıştı.

Elinde sadece ev sahibi Murat Kandemir'in telefon numarası olan Okan, canlı yayında şoke eden gerçekle yüzleşti.

"Kolay güvenen bir insan değilim. Hipnoz gibi oldum. Sağlıklı düşünemedim. Bana 'Adam gibi adamsın.' diyordu." diyen ve Murat Kandemir'e paraları gönderen Okan'ın görüştüğü kişinin aslında erkek olduğu ortaya çıktı.

Aslı Ekinci ismini ve başkasının fotoğrafını kullandığı öğrenildi.

ASLI DİYE BİRİ YOK: YAZIŞMALARI YAPAN BENİM

Yayına bağlanan Murat Kandemir "Aslı Ekinci benim arkadaşım. Sanal platformdan bir yazışma oldu. Aslı diye biri yok. Yazışmaları yapan benim" sözleriyle canlı yayında itiraf etti.

Bir erkek olarak kadın gibi davranıp kandırdığını söyledi. "Okan'a göre Aslı var. Kadın gibi ben yazıştım." dedi.

Esra Erol, Murat Kandemir'le ilgili ihbarlar geldiğini aktardı.

Fotoğrafı kullanılan gerçek kişi yayına bağlanarak "Nasıl böyle bir şey olabilir. Fotoğrafımı nereden aldınız? Size dava açacağım. İsmim farklı sadece fotoğrafım kullanıldı." dedi ve ailecek şok geçirdiklerini söyledi.