Eşref Rüya’da “Dodo” fırtınası esecek: Ünlü oyuncu konuk oluyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizi 10 Haziran’da ekranlara veda edecek.

Çarşamba akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri haline gelen dizi, sezon finaline doğru ilerlerken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Final öncesinde projeye sürpriz bir ünlü ismin dahil olacağı öğrenildi.

DODO GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide başlayacak olan "hapishane aksı" hikayeye yeni bir soluk getirecek.

Geçtiğimiz günlerde usta aktör Ali Sürmeli’nin, koğuş lideri "Celo Ağa" karakteriyle ekibe katılması izleyicide büyük heyecan yaratmıştı. Sezon sonuna kadar kadroda kalacağı öğrenilen Sürmeli’nin ardından, diziye dahil olan bir diğer isim ise Özgür Meriç oldu.

Dizide "Dodo" karakterine hayat verecek olan Özgür Meriç, hapishane sahnelerinde Eşref’in yolunun kesişeceği kritik isimlerden biri olacak.