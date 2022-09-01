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    'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' ne zaman başlıyor! Tarih belli oldu..

    Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde olduğu BluTV'nin yeni dizisi 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' ne zaman başlayacak sorusu yanıt buldu..
    • 01.09.2022 - 10:37
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    'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' ne zaman başlıyor! Tarih belli oldu..

    Behzat Ç. ekibinin yeni dizisi olan 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' yakında izleyicisiyle buluşacak.BluTV ekranlarında yayınlanacak dizinin çekimleri geçtiğimiz ay başlamıştı.

    Dizinin hayranları yeni dizinin yayınlanacağı tarihi merak ederken dizinin oyuncu kadrosunda yer alan oyuncu Özge Yağız dizinin başlayacağı tarih hakkında bilgi verdi.

    Özge Yağız yaptığı açıklamada "Erdal abi ile beraber Behzat Ç.'yi çekiyoruz. Sağ olsun çok yardımcı oluyor. Çok keyifli sahneler çektik. Ben de izlemek için sabırsızlanıyorum" ifadelerine yer verdi.

    Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor! Tarih belli oldu.. #1

    Yağız 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin kasım veya aralık ayında platformda olacağını aktardı..


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