Celal Şengör, İstanbul'dan neden taşındığını Fatih Altaylı’ya açıkladı: 'İstanbul yıkılacak' Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da beklenen büyük deprem öncesinde neden İstanbul'dan taşınacağını gazeteci Fatih Altaylı'nın programında açıkladı.

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Kahramanmaraş depreminin ardından birçok deprem uzmanı yaptıkları açıklamalar ile İstanbul depremi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yapısal yer bilimi ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile tanınan jeolog ve bilim insanı Celal Şengör'de yaptığı yorumlar sık sık gündem oluyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan taşınma kararı aldığını açıklayarak gündeme oturan Prof. Dr. Celal Şengör gerekçelerini açıkladı.

Fatih Altaylı'nın Youtube programına konuk olan Celal Şengör'ün açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Celal Şengör yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul'da deprem oldu, yangınlar çıktı. Herkes sokakta, nereye kaçacaksın? Yemeğini nereden temin edeceksin? Depremden sonra yangınlar çıkacak. Nereye kaçacaksın? Yağma başlayacak. Irza geçilmelere başlanacak. İstanbul’da kaç tane Afgan var?"

Celal Şengör ayrıca "Benim derdim benim evim yıkılacakta ben kaçıyorum değil. İstanbul yıkılacak." ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

İşte Celal Şengör'ün İstanbul'dan taşınma gerekçelerini açıkladığı o görüntüler..