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    Cemre Baysel tesettürlü haliyle şoke etti! 'Yüzüne nur gelmiş'

    Senden Daha Güzel dizisi ile ekranlara dönen Cemre Baysel'in yıllar önce rol aldığı dizideki halini görenler şaşkınlık yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 08:33
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    Cemre Baysel tesettürlü haliyle şoke etti! 'Yüzüne nur gelmiş'

    Cemre Baysel'in tesettürlü kareleri, gündeme bomba gibi düştü.

    Ekranların yeni ancak sevilen simalarından Cemre Baysel, kariyerinin dönüm noktalarını yaşıyor.

    5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cemre Baysel, üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçti ancak gönlünü oyunculuğa kaptırdı.

    Elimi Bırakma, Payitaht Abdülhamid, Ramo ve Sol Yanım dizilerinde rol alan Baysel asıl çıkışını bir sonraki işinde yakaladı.

    Baht Oyunu sayesinde adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu hem işte hem aşkta kazandı, rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz ile sevgili oldu.

    Fox TV ekranlarının yeni dizisi Senden Daha Güzel ile ekranlara dönen oyuncu Cemre Baysel, Efsun karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

    Tesettürlü görenler şoke oldu

    Payitaht: Abdülhamid dizisinde Firuze karakterini canlandıran Cemre Baysel, tesettürlü haliyle gündem oldu

    Güzelliğine güzellik katan genç oyuncu, rolü gereği alışık olmadığı bir tarza büründü.

    O kareleri hayranlarını şoke eden Cemre Baysel'e "Her şey yakışır", "Yüzüne nur gelmiş", "Böyle de çok güzelsin", "Çok yakışmış" yorumları yapıldı.

    Cemre Baysel tesettürlü haliyle şoke etti! Yüzüne nur gelmiş #1

    Cemre Baysel tesettürlü haliyle şoke etti! Yüzüne nur gelmiş #2

    Cemre Baysel tesettürlü haliyle şoke etti! Yüzüne nur gelmiş #3

    Cemre Baysel tesettürlü haliyle şoke etti! Yüzüne nur gelmiş #4

    Cemre Baysel tesettürlü haliyle şoke etti! Yüzüne nur gelmiş #5


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