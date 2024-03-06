Cennet Mahallesi'nin Ayşe'siydi! Belemir Temizsoy'un son hali ortaya çıktı Cennet Mahallesi'nde dizide canlandırdığı Ayşe karakteri ile tanınan oyuncu Belemir Temizsoy'un son hali ortaya çıktı.

ensonhaber.com

11 Haziran 2004 ile 9 Haziran 2007 tarihleri arasında Show TV'de yayımlanan Cennet Mahallesi dizisinin oyuncuları son halleriyle gündem olmaya devam ediyor.

Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle tanınan Belemir Temizsoy'un son hali dikkat çekti.

Belemir Temizsoy küçük yaşta Çiçek Taksi dizisinde 3 sezon çocuk oyuncu olarak yer almıştır. Daha sonra yönetmeninin tavsiyesiyle Cennet Mahallesinde 5 sezon boyunca rol almıştır.

Çiçek Taksi ve Cennet Mahallesi gibi dizilerde rol alan Belemir Temizsoy özellikle Cennet Mahallesi'nde oynadığı Pembe'nin küçük kızı Ayşe rolüyle büyük bir üne kavuştu.

Daha sonra dizilerde boy göstermeyen Belemir Temizsoy şimdilerde sosyal medyada içerikler üretiyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un Instagram'da 151 bin takipçisi bulunuyor.

Belemir Temizsoy geçtiğimiz sene uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mert Can Bakıcı evlenerek dünyaevine girdi.

Belemir Temizsoy eşiyle verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine topluyor.

Belemir Temizsoy'un son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncunun son hali büyük beğeni topladı.

İşte Belemir Temizsoy'un son hali