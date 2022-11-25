Geçtiğimiz günlerde tiyatro oyuncularını taşıyan aracın kaza yapması sonrası araçta bulunan ve yaralı olarak kurtulan Ceyhun Fersoy sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı..

Geçtiğimiz günlerde tiyatro oyuncularını taşıyan aracın yaptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 8 kişide yaralanmıştı. Yaralılar arasında ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy'da vardı.

Ceyhun Fersoy taburcu oldu. Taburcu olduktan sonra instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yapan Ceyhun Fersoy'un bu paylaşımına destek yorumu yağdı.

Ceyhun Fersoy, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi’nde tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde istirahat eden Ceyhun Fersoy instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Ceyhun Fersoy yaptığı açıklamada "Nerden başlasam,nasıl anlatsam bilemiyorum…Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum,açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum…Sanki filmin içinde bi sahneyi oynamış gibiydik,Haykırmak isyan etmek istemiyorum,çünkü 3 değerli arkadaşımız bunu istemezdi…Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem,Allah düşmanımın başına vermesin…Şimdi ayağa kalkma zamanı…Güçlenip daha iyi olmalıyız,olacağız…Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız,bu kadar sevildiğimi bilmiyordum…Arayan mesaj atan herkese, hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve sarılıyorum, iyi ki varsınız. 3 değerli dostlarımız için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz…Onlara ihanet etmeyeceğiz…" ifadelerine yer verdi.