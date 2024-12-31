ÇGHB'nin Metin'i ortaya çıktı; Değişimi şoke etti...

Yağmur Dinç

BKM mutfak imzalı Çok Güzel Hareketler Bunlar, ilk kadrosuyla yayınlandığı döneme damga vurdu.

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı komedi programı ÇGHB, oyuncuları ile de akıllara kazındı.

Kadronun sevilen isimlerinden biri de Metin Keçeci oldu.

Yılmaz Erdoğan ile akraba olduğu bilinen Keçeçi, birçok dizi ve filmde de rol aldı.

Bir süredir ekranda görünmeyen ünlü oyuncunun son hali ise merak konusu oldu.

Instagram'ı aktif kullanan Metin Keçeci'nin değişimi, görenleri şoke etti.

İşte şimdiki hali...