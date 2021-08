Çiçeği burnunda aşık Hadise'den o isme zeytin dalı!

Hadise'nin bir dönem adı Hakan Sabancı ile anılmış, bu durumun Aslışah Alkoçlar ile arasını bozduğu iddia edilmişti. Ancak aradan geçen zamanın ikilinin arasını ısıtmaya yardımcı olduğu belirtildi.

Hadise'nin adı bir dönem Aslışah Alkoçlar ile aşk yaşayan ancak evlenmek istemedikleri için ayrılan Hakan Sabancı ile anıldı.

İkilinin Etiler'de yemek yediği, buna sinirlenen Alkoçlar'ın ise Hadise'yi her yerden sildiği iddia edilmişti.

Hatta o dönem Hadise ve Hakan Sabancı'nın Miami'de tatil yaptıkları iddia edilmiş, Hadise ise "'Hayatımda bir aşk yok. Ama her an, her şey olabilir.'' demişti.

Bu olayların üzerinden 5 yıla yakın zaman geçerken, Aslışah Alkoçlar evlendi ve anne olmak için gün sayıyor.

Hadise ise Kaan Yıldırım'dan ayrıldı ve şu sıralar Mehmet Dinçerler ile birlikte...

HADİSE'DEN ASLIŞAH'A MESAJ

Hadise, yakın zamanda anne olacak olan Aslışah Alkoçlar'ın fotoğraflarına beğeni ve yorum bıraktı. Alkoçlar ise şarkıcının yorumuna kayıtsız kalmadı. Alkoçlar, Hadise'ye "kalp" emojisi ile karşılık verdi.

Bu gelişmelerin üzerine bir dönem Hakan Sabancı nedeniyle aralarının açık olduğu belirtilen Hadise ve Alkoçların barıştığı iddiası gündeme geldi.