Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeliydi! Yeşilçam'ın yıldızı Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok... Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Çiçek Abbas filminde, başrolü Şener Şen ve İlyas Salman ile paylaşan Pembe Mutlu, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Şimdilerde 68 yaşında olan Pembe Mutlu'ya yıllar hiç acımamış. İşte son hali...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri ve efsane oyuncuları, yıllar içindeki değişimleriyle sık sık gündeme geliyor.

Bir dönem Yeşilçam filmlerinin en gözde isimlerinden biri olan ve güzelliğiyle adından söz ettiren Pembe Mutlu, sosyal medyada çok konuşuldu.

Yeşilçam’da birçok projelerde yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde Kemal Suna ile başrolü paylaşmıştı. Filmde Cano karakteriyle hafızalara kazındı.

68 yaşındaki Pembe Mutlu, bir yıl sonra ise o dönem oldukça konuşulan Çiçek Abbas filminde paylaşılamayan güzeli olarak tanındı.

Çiçek Abbas, Davaro, Şalvar Davası, Mavi Mavi gibi birçok başarılı yapımda rol alan Pembe Mutlu, yıllar sonra değişimiyle gündeme geldi.

Yıllar ona acımasız davrandı!

Gerçek adı Pembe Gül olan Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu, 1955 yılında Denizli’de doğdu. Aslen Giresunlu’dur.

80’li yıllarda çeşitli dergilerde poz veren Pembe Mutlu, yapımcıların teklifiyle Yeşilçam’a damga vuran isimlerden biri oldu.

Son yıllarda sinemayı tamamen bırakan Pembe Mutlu’nun yıllar içindeki değişimi herkesi şoke etti. İşte Yeşilçam efsanesinin son hali...

İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar ile birlikte oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu’nun eski halinden eser yok.