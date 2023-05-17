Çocuklar Duymasın'ın çıtır sekreteri Yasemin'i gören tanıyamadı! Değişimin böylesi... Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Yasemin karakteriyle hafızalara kazınan Meriç Acemi, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

2002-2019 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Çocuklar Duymasın, hafızalardaki yerini koruyor.

Özellikle ilk yayınlandığı yıllarda sevilen ve oyuncu kadrosu ile beğenilen dizinin başrollerinde; Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ yer aldı.

Oldukça geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizide Yasemin karakterine hayat veren Meriç Acemi ise dikkat çeken karakterlerden oldu.

Fıs fıs İsmail'in sekreteri olan ve onunla aralarındaki diyaloglarla güldüren Yasemin karakteri, izleyici tarafından sevildi.

Meriç Acemi, şimdilerde ekranlardan uzak.

Son hali ortaya çıktı

Acemi, oyunculuk yapmasa da, medya sektörünü bırakamadı. Asıl işini duyanlar ise şoke oldu.

Asıl mesleği senaryo yazarlığı olan Meriç Acemi, "1 Kadın 1 Erkek" dizisinden başlayarak İntikam, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Erkenci Kuş dizilerine imza attı.

42 yaşındaki Meriç Acemi'ni son hali ise şaşırttı. Çocuklar Duyması'nda sekreter tiplemesiyle görmeye alışık olduğumuz Acemi, artık evli ve çocuklu.

Ünlü oyuncu, güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor.