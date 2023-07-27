Çocuklar Duymasın'ın Psikolog Sinan Bey'i son haliyle şaşırttı! "Dertler derya olmuş" Efsane dizi Çocuklar Duymasın kadrosunda Psikolog Sinan Bey karakterini canlandıran Nejat Birecik'in son hali ortaya çıktı.

2002-2019 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Çocuklar Duymasın, hafızalardaki yerini koruyor.

Özellikle ilk yayınlandığı yıllarda sevilen ve oyuncu kadrosu ile beğenilen dizinin başrollerinde; Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ yer aldı.

Oldukça geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizide Meltem'in psikoloğu olarak hafızalara kazınan Sinan Bey'e Nejat Birecik hayat verdi.

Son hali merak konusu olan oyuncu, görenleri şaşırttı.

Yaşlandı

En son 2013 yılında Tatar Ramazan dizisiyle ekranlara gelen Nejat Birecik, 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atandı.

Ardından görevinden ayrılan Biricik, ekranlardan da uzaklaştı.

Şimdilerde hayatının merkezine tiyatroyu koyan Birecik, 8 yıldır kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.

Ailesi ile vakit geçiren Birecik, sosyal medyadan ara sıra paylaşım yapıyor.

İşte Çocuklar Duymasın'ın Psikolog Sinan Bey'i...