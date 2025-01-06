Çocuklar Duymasın'ın sevilen ikilisi buluştu! Beton Orçun son haliyle şaşırttı...

Hüseyin Topuz

Bir döneme damgasını vuran dizilerinden olan Çocuklar Duymasın, her karakteri ile gönüllerde taht kurmayı başarmıştı.

Dizinin sevilen karakterlerinden 'Dominant Teyze' ve oğlu 'Beton Orçun'u canlandıran Zeyno Günenç ile Alp Eren Khamis, geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.

Dizide 'Dominant Teyze' olarak hafızalarda yer edinen oyuncu Zeyno Günenç, sosyal medya hesabından dizideki oğlu Beton Orçun'u canlandıran Alp Eren Khamis ile fotoğrafını paylaştı.

Uzun zaman sonra bir araya gelen ikilinin bu karesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o fotoğraf...

Şimdilerde 21 yaşında olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti.

Zeyno Günenç'in bu paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.