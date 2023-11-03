"Çok iyi fikir!" Dilan ve Engin Polat'ın lüks arabaları ne olacak? Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın birbirinden lüks milyonluk araçlarına el konuldu. Emniyet'te sergilenen araçların akıbeti ise merak konusu. Polat davasını takip edenler, "araçlar ne olacak" sorusuna yanıt arıyor.

ensonhaber.com

Vergi kaçırma ve kara para aklama iddialarıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın mal varlıklarına el konuldu, araçları da alındı.

El konulan lüks araçlar polis ekipleri tarafından çekici ile çekildi.

Polat Ailesi'nin ait farklı marka ve modellerdeki otomobiller sergilenmek üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ferrari, Porsche, Range Rover, Mercedes G kasa olmak üzere birbirinden pahalı araçların akıbeti merak konusu oldu. Bu kapsamda "Dilan Polat ve Engin Polat'ın arabaları ne olacak" sorusu gündeme geldi.

Değeri 150 milyonu geçen araçların ne yapılacağı öğrenildi.

Nakit olacak

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Polat'ların lüks araçlarının plakaları söküldü, Mali Şube kapsamına alındı.

Araçlar, Yediemin'e çekilecek. Yargılama sonucunda vergi zararı oluşursa, karşılığında satış yapılacak ve gelen para Hazine'ye devredilecek.

Sosyal medyadan ise "oh olsun", "çok iyi fikir", "işte olması gereken" gibi yorumlar geldi.