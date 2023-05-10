Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'dan cesur pozlar! "Kızıl saçlı beyaz tenli peri" Çöp Adam dizisinde Peri karakteriyle dikkatleri çeken Elçin Sangu, sosyal medyadaki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisinde rol alan Elçin Sangu, "Peri" adında mistik bir karaktere hayat veriyor.

Elçin Sangu, 2010 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile oyunculuk kariyerine giriş yaptı. Sonrasında ise “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Bir Aşk Hikayesi”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Sevdam Alabora” "Kiralık Aşk" “Yaşamayanlar” dizilerinde rol aldı.

Yeteneği bir yana güzelliğiyle nefes kesen Elçin Sangu, sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Elçin'den pozlar

37 yaşındaki Sangu'nun Instagram hesabındaki kareler, görenleri mest ediyor.

Ünlü oyuncu, her bir pozuyla güzelliğini ortaya koyuyor.

Kızıl saçları ve beyaz teniyle dikkat çeken Elçin Sangu, selfieleri ve boydan kareleriyle beğeni topluyor.