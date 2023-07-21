Çöpçüler Kralı'nın çekim yeri şoke etti! "İki gözümün çiçeği" bakın hangi parka gidiyormuş... Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Çöpçüler Kralı'nın çekildiği yeri öğrenen izleyiciler, şaştı kaldı.

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı filmi, zaman zaman televizyon ekranlarında yeniden yayınlanıyor.

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği ve Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında yer alan yapımın başrollerinde Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda bulunuyor.

Komedi türündeki film, daha önce izleyenler veya tekrardan izlemek isteyen izleyicilerine hem nostaljik hem de kahkaha dolu dakikalar yaşatıyor.

Çöpçüler Kralı filmi nerede çekildi diye merak edenler ise, duyunca şoke oluyor. Özellikle Şakir'i evi bakın nerede...

İşte çekim yeri

Çöpçüler Kralı filminin çekimleri İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Cihangir semtinde yapılmıştır. A

ğırlıklı olarak Güneşli sokakta yapılan çekimlerde genellikle Cihangir civarında bulunan Cihangir Parkı gibi yerler kullanılmıştır.

Şimdilerde, Çöpçüler Kralı Şakir’in evi olarak filmde görülen apartman, eski görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak’ta ilgi odağı olmaya devam etmektedir.

Çöpçü Apti’nin akıllara kazınan “Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği” repliğinde bahsi geçen park ise Cihangir Parkı’ndan başkası değildir.