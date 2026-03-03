Cübbeli Ahmet Hoca yanıtladı: İsrail yok olacak mı

Halk arasında "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan ünlü vaiz ve hafız Ahmet Mahmut Ünlü, Ensonhaber'e özel konuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca, Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtladı.

Programda İran’a yönelik saldırılar ve İsrail'in akıbetine ilişkin dikkat çeken detaylar konuşuldu.

Ünlü, "İsrail yok olacak mı" sorusunu da yanıtladı.

"KESİNLİKLE YOK OLACAK"

Cübbeli Ahmet Hoca, "Kesinlikle yok olacaklar. İsrail'in yaptıkları Kuran-ı Kerim'de anlatılıyor. Allah, kıyamete kadar hesap soracağım en kötü azapları tattıracağım diyor. Şimdi yine yüksekler, buna aldanılmaması lazım. Kesinlikle dağıtılacak, yaptığı işler de oraya götürüyor." ifadelerini kullandı.