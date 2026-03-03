Milyoner'de gündem olan "Nahl Suresi" sorusu! 200 bin TL kazandırdı...

ATV’nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 2 Mart 2026 akşamı ekrana geldi.

Programın ilgi çekici sorularından bir tanesi, sosyal medyanın gündemine düştü.

İzmir'den katılan 24 yaşındaki Fatihcan Kalender, 200 bin TL değerindeki soruda Kur'an-ı Kerim'in "en kapsamlı ayeti" olarak bilinen Nahl Suresi 90. ayet üzerinden ter döktü.

Kullanıcılar ise “cuma namazına giden bilir” yorumuyla X’de paylaşım yaptı.

İşte, o soru...

"Hangisi, Nahl Suresi'nin 'O, düşünüp tutasınız diye öğüt veriyor' şeklinde biten 90. ayetinde direkt olarak emredilenlerden değildir?"

Şıklar:

A) Alçak gönüllü olmak

B) Adaletli davranmak

C) İyilik yapmak

D) Akrabaya yardım etmek

Fatihcan Kalender tüm jokerlerini kullanarak ilerlediği bu aşamada, doğru cevabın "A) Alçak gönüllü olmak" olduğunu işaretledi ve 200 bin TL'yi kazanarak büyük bir başarı elde etti.

NAHL SURESİ 90. AYETİ

İnna(A)llâhe ye/muru bil’adli vel-ihsâni ve-îtâ-i żî-lkurbâ veyenhâ ‘ani-lfahşâ-i velmunkeri velbaġy(i)(c) ya’izukum le’allekum teżekkerûn(e)

"Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl, 16/90)