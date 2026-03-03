Kızılcık Şerbeti 128. bölüm 2. fragman: Başak kurtulacak mı

Kızılcık Şerbeti, 127. bölümüyle ekranlara damga vurdu. Gerilim ve duygusal yüzleşmelerin ön plana çıktığı son bölüm, izleyicileri ekran başına kilitlerken final sahnesiyle büyük merak uyandırdı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Kızılcık Şerbeti 128. Bölüm 2. Fragman...
Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç’un yer aldığı Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle gündemin zirvesine oturdu.
Duygusal kırılmaların ve sert yüzleşmelerin damga vurduğu son bölümün ardından yeni fragman geldi.
Yeni bölümde hangi gelişmeler yaşanacak?
BAŞAK KAÇIRILIYOR
Dizinin yeni bölümünde İlhami ve Nursema arasındaki maddi sıkıntılar gün yüzüne çıkacak. Nursema yeni hayatına alışabilecek mi?
Öte yandan Emir, iflasın eşiğine geldi. Çimen ve Emir boşanma aşamasına kadar gelecek.
Başak ve Fatih'in arasında yakınlaşma başlarken, Başak kaçırılacak. Peki, Başak'ı kaçıran kim? Fatih kurtarabilecek mi?
İşte Kızılcık Şerbeti 128. bölüm 2. fragman:
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi