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Haber Merkezi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca mahlasıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Habertürk TV'de Nevzat Çiçek'in konuğu oldu.

Ünlü, "Hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusuna, “Nasıl takım tutacağım. Futbol boş iştir. Oynayan için değil ama euroları götürüyorlar.” karşılığını verdi.

"ALLAH'A İNANMIYORSA YAPTIĞI İŞLERİN SEVABI YOK"

Ünlü, bir izleyicinin "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: