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    Çukur'un trans olan Timsah Celil'i mini etekle dans etti, TikTok yıkıldı! 'Bu kadar da olmaz'

    Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdi. Ünlü oyuncu, mini etekli dansıyla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 21:11
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    Çukur'un trans olan Timsah Celil'i mini etekle dans etti, TikTok yıkıldı! 'Bu kadar da olmaz'

    Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, sevenlerini şoke eden bir karar aldı.

    Geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz, trans oldu.

    Adını Meli Bendeli yapan ünlü oyuncu, açıklamaları ve tarzıyla herkesi şaşırttı.

    Meslektaşlarından tepki aldığını ve sektörde tutunamadığını anlatan oyuncu, bu sefer de TikTok hesabından yayınladığı dans videosu gündem oldu.

    Mini eteğiyle kıvırdı

    Ankaraya taşınan 33 yaşındaki Yılmaz, TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

    Platformda açtığı canlı yayınlarla içini dönken oyuncu, son olarak evinde mini etekle dans ettiği anları paylaştı.

    Kıvrak hareketleriyle dikkat çeken Yılmaz'ın dansı, takipçilerinden eleştiri de topladı.

    Çukur un trans olan Timsah Celil i mini etekle dans etti, TikTok yıkıldı! Bu kadar da olmaz #1

    Çukur un trans olan Timsah Celil i mini etekle dans etti, TikTok yıkıldı! Bu kadar da olmaz #2

    Çukur un trans olan Timsah Celil i mini etekle dans etti, TikTok yıkıldı! Bu kadar da olmaz #3

    Çukur un trans olan Timsah Celil i mini etekle dans etti, TikTok yıkıldı! Bu kadar da olmaz #4


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