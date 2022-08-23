Ortak bir aday çıkaramayan ve parti tabanlarının aday beklenti kriterlerine kayıtsız kalan 6'lı masaya Cüneyt Özdemir'den eleştiri geldi.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, 6'lı masada belirsizlik sürüyor.

8 ayda 6 kez toplanan 6'lı masa lideri adaylıkta uzlaşamazken, gazeteci Cüneyt Özdemir masadaki son durumu değerlendirdi.

Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yayınladığı videoda, muhalefeti sert sözlerle eleştirirken, aday belirleme aşamasında halkın ne dediğine bakmadıklarını vurgulayıp şu ifadeleri kullandı;

"Erdoğan'a karşı olanlar ve Erdoğan'ın yanında olanlar..."

"Türkiye'deki siyaset tek bir dinamik üzerine. Erdoğan'a karşı olanlar ve Erdoğan'ın yanında olanlar. Biz üçüncü taraftayız. Biz buna mahkum değiliz, hayat bundan ibaret değil. Bir yol daha var yepyeni, taze, genç, eğlenceli.

Cüneyt Özdemir'den 6'lı masaya adaylık tepkisi VİDEO





"Aramızdan birini seçip eşek gibi oy vereceksiniz"

'Aramızdan birini seçeceğiz, siz de eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz.' Şimdiki düzen bu. 'Biz kimi istersek ona vereceksiniz. Erdoğan'dan kurtulmak mı istiyorsunuz, bize mahkumsunuz.' Bunun adı bu, Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak onlara mahkumuz. Bize de bir sorsanız hani, başkan kim olacak.. 'O sizi ilgilendirmez, ceketimizi koysak oy vereceksiniz, tıpış tıpış geleceksiniz.' Neden? 'Erdoğan'a karşısınız'.

"Türkiye'de siyaset bu mu?"

Böyle bir saçmalık olabilir mi? Sen gidip oy verir misin böyle bir şeye? Bu kadar aptal mısın sen ya? Buna verecek kadar aptal mısın? Mahkum olduğumuz şu duruma bakar mısınız? Türkiye'de siyaset bu mu? Bir şey tutturmuşlar, 'parlamenter sisteme geçeceğiz.' Tamam, nasıl olacak bu? Bunun da bir çıkışı yok. Yani olmayacak bir hikaye, çok zor bir hikaye.

"Hiçbir şeye mahkum değiliz"

Hadi diyelim ceketinizi koydunuz, bu insanlar da gidip oy verecekler. Başka alternatif yok çünkü. Ya o ya bu olacak yani. Size oy verecekler; ne farkınız var ki? O tek adam sen değil misin? Buna mı oy vereceksiniz? Bu mu önümüzdeki tek alternatif? Başka bir Türkiye de mümkün, başka bir siyaset de mümkün. Hiçbir şeye mahkum değiliz. Başka bir seçenek yok mu kardeşim? A ya da B mi? Uyduruk sınavlarda bile dört tane seçenek var. Hatta beş tane koyuyorsun, e hiçbiri. Bak hiçbiri diye de bir seçenek var."