Defne Samyeli derin dekoltesiyle olay yarattı! 'Yaktın ortalığı' Defne Samyeli'nin iddialı pozları dikkat çekti. Defne Samyeli son Instagram paylaşımıyla beğeni topladı. İşte Defne Samyeli'nin o kareleri..

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Ünlü şarkıcı Defne Samyeli sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı kareler ile dikkat çekiyor.

Eskiden sunuculuk ve oyunculuk yapan Defne Samyeli şimdilerde ise şarkıcılık kariyerine devam ediyor.

51 yaşında olan Defne Samyeli fiziği ve güzelliği ile adından söz ettirirken iddialı tarzı sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile büyük beğeni toplayan Defne Samyeli'nin paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Defne Samyeli geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

51 yaşındaki Defne Samyeli derin dekolteli pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Samyeli'nin o pozları adeta yorum yağmuruna tutuldu. İşte Defne Samyeli'nin son Instagram pozları...