Defne Samyeli’den baştan aşağı transparan şov! Pozlarıyla nefes kesti "Bu ne cesaret?" Cesur pozları ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, bu kez sınırları aştı. Ünlü isim baştan aşağı transparan giyerek kamera karşısına geçti. Gören kayıtsız kalamıyor.

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Kariyerine spikerlikle başlayan ve ardından oyunculuk ve şarkıcılık gibi birçok farklı alanda başarılı bir şekilde yol alan Defne Samyeli, sadece iş hayatıyla değil, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan "Aldatmak" dizisinde Elmas karakteriyle izleyici karşısına çıkan 50 yaşındaki ünlü isim, cesur pozları ve kusursuz fiziği ile adeta genç kızlara taş çıkarıyor.

Defne Samyeli'nin spora olan düşkünlüğü de bilinen bir gerçek. Bu kez, kusursuz fiziğini transparan elbisesiyle sergileyerek hayranlarını büyülemeyi başardı.

Transparan kıyafetine beğeni yağdı

Siyah bikinisinin üzerine transparan bir elbise giyen Defne Samyeli, verdiği cesur pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Pozlara kısa sürede beğeni yağmuru geldi. İşte o kareler...

Defne Samyeli, kariyerinin yanı sıra yaşına meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle de dikkat çekiyor. Ünlü ismin sosyal medya paylaşımları, takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

Her yaştan ve her kesimden insan için bir rol model olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.