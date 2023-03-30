Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan kar üstünde mayolu paylaşım! 'Hiç üşümüyor mu acaba' Deren Talu iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Deren Talu'nun bu paylaşımları kısa sürede binlerce ve beğeni yorum alarak gündeme geldi. İşte o kareler..

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 1996 yılında Amerika'da dünyaya gelen Deren Talu güzelliği ve fiziği ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Talu'nun instagramda 403 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü ismin paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor. 26 yaşında olan Deren Talu üniversite eğitimini Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun olarak tamamladı. Deren Talu son yıllarda magazin gündeminde sık sık yer almaktadır. Talu'nun instagram üzerinden yaptığı son paylaşımlar büyük beğeni topladı. Deren Talu mayosuyla verdiği kar pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Deren Talu geçtiğimiz günlerde uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Baran Tınaz ile olan ilişkisini bitirmesiyle gündem olmuştu.