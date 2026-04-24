Delikanlı dizisine yeni soluk: Sarp’ın büyük düşmanı geliyor

Kanal D’nin fenomen dizisi Delikanlı’da büyük kapışma kapıda. Sarp’ın karşısına dikilecek olan ezeli düşman karakteri için kadroya yeni bir isim dahil edildi. Miran geliyor…
Başrollerini Mert Ramazan Demir, Salih Bademci, Melis Sezen ve Mina Demirtaş’ın paylaştığı Delikanlı dizisinde sular durulmuyor.
Dizi son bölümüyle ekranlara damga vurmuş, Sarp’ın büyük düşmanına ilişkin merakı artırmıştı.
Önce usta oyuncu Fırat Tanış’ın hayat vereceği açıklanan ancak son dakika ayrılığıyla boşta kalan karakter için yeni oyuncuyla el sıkışıldı.
UĞUR ASLAN GELİYOR
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; başarılı aktör Uğur Aslan, dizinin kadrosuna "Miran" karakteriyle dahil oluyor.
Miran, Salih Bademci’nin canlandırdığı Sarp’ın geçmişten gelen düşmanı olacak. Aynı zamanda Yusuf’un (Mert Ramazan Demir) akıl hocası olacak.
