"Doktor: Başka Hayatta" dizisi bitti: Final çekilmeyecek

Bir dizi daha reytinglere yenildi.

NOW TV'de henüz 6 bölüm yayınlanan ve kadrosunda İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu'nu buluşturan "Doktor: Başka Hayatta" için final kararı alındı.

Dass Yapım imzalı dizi reytinglerde beklentiyi karşılamamış ve dizinin senaristi ve yönetmeni değişmişti.

FİNALSİZ BİTTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dün akşam ekrana gelen bölüm total’de 2.52, AB’de 3.18 ve ABC1’de 2.97 reytinge ulaşınca kulislerden sızan bilgilere göre dizi için 6. bölümde final kararı alındı.

Dizi, izleyicilerine final bölümü çekmeden veda etti.