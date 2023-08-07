Deren Talu mini şortlu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Ateş ediyorsun' Deren Talu güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Deren Talu son paylaşımı ile dikkat çekti. İşte Deren Talu'nun beğeni toplayan son Instagram pozları..

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 26 yaşında olan Deren Talu sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor. Talu'nun Instagram'da 411 bin takipçisi bulunuyor. Deren Talu'nun paylaşımları takipçilerinin büyük beğenisini toplarken her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun olan Deren Talu son yıllarda magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Özel hayatı ile magazin gündeminde sürekli yer alan Deren Talu'nun geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Şimdilerde Amerika'da tatil yapan Deren Talu yine güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Instagram hesabından bazı kareler paylaşan Deren talu beğeni topladı. İşte Deren Talu'nun son instagram paylaşımı..