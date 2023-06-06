Deren Talu'nun bikinili pozları Instagram'ı salladı! 'Bu fizik gerçek mi' Deren Talu cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Yaz sezonunu açan Deren Talu'nun bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte o kareler..

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Talu'nun instagramda 407 bin takipçisi bulunuyor. Deren Talu'nun paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor. 1996 yılında Amerika'da dünyaya gelen Deren Talu güzelliği ve fiziği ile adından söz ettiriyor. 26 yaşında olan Deren Talu gerek özel hayatı gerekse cesur paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Deren Talu'nun instagram üzerinden yaptığı son paylaşım büyük beğeni topladı. Şimdilerde tatil yapan Deren Talu bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o kareler Deren Talu geçtiğimiz aylarda sevgilisi Baran Tınaz ile olan ilişkisinin sona ermesiyle uzun süre gündemde kalmıştı. Deren Talu'nun bazı Instagram paylaşımları şu şekilde..