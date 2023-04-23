Deren Talu'nun bikinili pozuna beğeni ve yorum yağdı! 'Alev aldı buralar' Deren Talu iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Bodrum'da tatil yapan Deren Talu'nun bikinili pozuna beğeni ve yorum yağdı. İşte o kare..

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Talu'nun instagramda 402 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü ismin paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor. 1996 yılında Amerika'da dünyaya gelen Deren Talu güzelliği ve fiziği ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 26 yaşında olan Deren Talu gerek özel hayatı gerekse cesur paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Deren Talu'nun instagram üzerinden yaptığı son paylaşım büyük beğeni topladı. Bodrum'da tatil yapan Deren Talu bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o kare.. Deren Talu geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Baran Tınaz ile olan ilişkisini bitirmesiyle gündeme gelmişti. Deren Talu'nun bazı instagram paylaşımları şu şekilde..