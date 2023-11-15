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Deren Talu'nun çöl pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! 'Çölde bir vaha'

Deren Talu'nun çöl pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! 'Çölde bir vaha' Deren Talu güzelliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Dubai'ye giden Deren Talu çöl pozları ile olay yarattı. İşte Deren Talu'nun çöl pozları..