Deren Talu'nun çöl pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! 'Çölde bir vaha'

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor.
26 yaşındaki Deren Talu sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Deren Talu'nun Instagram'da 413 bin takipçisi bulunuyor.
Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Deren Talu'nun paylaşımları büyük ilgi görüyor.
Deren Talu hem paylaşımları ile hem özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde gündem oluyor.
Deren Talu sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Çöl pozlarına beğeni yağdı
Şimdilerde Dubai'de tatil yapan Deren Talu çöl pozları ile takipçilerinin beğenisini topladı.
Instagram hesabından çölde verdiği pozları paylaşan Deren Talu büyük beğeni topladı. Talu'nun o pozları takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Deren Talu'nun çöl pozları..