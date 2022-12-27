Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından paylaştığı son reels videosu ile dikkati çekti. Talu'nun giydiği transparan büstiyeri, hayranlarının gündemi oldu.

1996 yılında dünyaya gelen Deren Talu, son yıllarda magazin gündeminden düşmeyen isimler arasına adını yazdırdı.

Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta tamamladı ve Türkiye'ye döndü.

Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı. Bunun kalmayan Talu, oyunculuk alanında da şansını denedi.

Bazı projelerde yer alan Deren Talu, mankenlik yapmaya ve defilelerde boy göstermeye de devam ediyor.

Annesi ve kardeşi Derin Talu ile de sık sık gündeme gelen Deren, sosyal medyanın da gözdesi konumunda.

Deren Talu'ya transparan büstiyeri büyük geldi

Sosyal medya hesabından paylaştıkları ile dikkatleri çeken Deren Talu, son videosu ile yine yorum yağmuruna tutuldu. Mankenlik yaptığı için fiziğine dikkat eden güzel isim, paylaştığı reels videosunda kusursuz fiziğini sergiledi.

Özellikle kıyafet tercihi ile, "Annesinin kızı" dedirten Deren Talu'nun iddialı büstiyeri üzerine ise büyük geldi. Deren Talu'nun üst kısmını görenler "Göğüsleri küçük kalmış", "Her an üstünden fırlayacak gibi" yorumlarında bulundu.