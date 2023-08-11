Derya Uluğ'un bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı! 'Göz alıcı güzellik' Ünlü şarkıcı Derya Uluğ bikinili karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o kareler..

Ünlü sanatçı Derya Uluğ geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta konser verdi.

Konser öncesi havuz keyfi yapan Derya Uluğ bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Başarılı şarkıcının bu pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri ünlü şarkıcıya övgü dolu yorumlarda bulundular.

Sosyal medyada aktif şekilde paylaşımlar yapan Derya Uluğ'un Instagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunuyor.

Derya Uluğ'un Kıbrıs'tan yaptığı son paylaşımına takipçilerinden "Hakettin tatili", "Hayat sana güzel" ve "Çok güzelsin" şeklinde onlarca yorum geldi.

İşte Derya Uluğ'un bikinili pozları..