Derya Uluğ'un bikinili pozlarına beğeni yağdı! 'Gittiği yeri yakan kadın'

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ sevgilisi ile Dubai'de tatilin keyfini çıkartıyor. Ünlü şarkıcı tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o kareler..

Ünlü sanatçı Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök ile Dubai'de tatil yapıyor. Derya Uluğ sevgilisi ile çıktığı tatilden eğlenceli pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Başarılı şarkıcının bu pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri ünlü şarkıcıya övgü dolu yorumlarda bulundular.

Sosyal medyada aktif şekilde paylaşımlar yapan Derya Uluğ'un 1 milyon takipçisi bulunuyor. Derya Uluğ'ın Dubai'den paylaştığı tatil pozlarına takipçilerinden "Her zaman ki gibi efsanesin", "Hayat sana güzel" ve "Çok güzelsiniz" şeklinde onlarca yorum geldi.

İşte Derya Uluğ'un Dubai'den paylaştığı tatil pozları..