Derya Uluğ'un cesur sahne kıyafeti olay yarattı! 'Ateş ediyorsun' Şarkıcı Derya Uluğ cesur sahne kıyafetleri ile magazin gündemine sık sık meşgül ediyor.Çeşme'de konser veren Uluğ'un kostümü dikkat çekti..

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. İddialı sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen başarılı şarkıcı yine dikkatleri üzerine çekti.

Derya Uluğ geçtiğimiz gün iddialı kombiniyle sahneye çıktığı konser fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o kareler takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri kostümü fazla iddialı bulurken bazıları ise övgü dolu yorumlar yaptılar.

21 Şubat 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen 37 yaşındaki Derya Uluğ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünde okuduktan sonra, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yapmıştır.

3 yıl boyunca Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, daha sonra kendi albümünü çıkararak müzik piyasasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Birçok başarılı parçası bulunan Derya Uluğ kariyerinin yanı sıra güzelliği ve fiziği ile de dikkat çekiyor..

İşte Derya Uluğ'un dikkat çeken sahne kıyafeti..