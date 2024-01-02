Devrim Özkan derin dekolteli veda pozlarıyla hayran bıraktı! Siyahlar içinde bir kuğu gibi… Güzel oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. İşte, Devrim Özkan’ın kendine yeniden hayran ettiren pozları…

ensonhaber.com

Devrim Özkan, Show TV ekranlarında seyirciyle buluştuğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin ardından adını adeta dillere pelesenk etti.

Şimdilerde ise Ne Gemiler Yaktım dizisinde Fidan karakterine hayat veren başarılı oyuncu, ekranlarda boy göstermeye tüm hızıyla devam ediyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu paylaşımlarıyla her an gündemde. Gündemin nabzını tutan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından 2023’e veda pozlarını paylaştı.

Takipçilerini her paylaşımda kendine yeniden hayran bırakan Özkan, bu sefer siyahların kadını oldu. Paylaşımları kısa süre içinde çokça beğeni ve yorum aldı.

İşte, Devrim Özkan’ın dönüp tekrar tekrar baktıran veda pozları…