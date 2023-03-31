Devrim Özkan meğer o dizide rol almış! Devrim Özkan'ın eski halini görenler yok artık dedi.. Son dönemin en popüler isimleri arasında bulunan ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın eski görüntüleri gündem oldu. İşte başarılı oyuncunun eski hali..

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül karakterine hayat veren oyuncu Devrim Özkan son dönemde magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Adı Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk dedikodularına karışan Devrim Özkan dikkatleri üzerine çekti.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündem olan Devrim Özkan güzelliği ile kendine hayran bırakıyor.

Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddialarının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Devrim Özkan "Hayatımdaki tek şey işimdir. Ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok.Teşekkürler." ifadelerine yer vererek aşk iddialarını reddetmişti.

2 Eylül 1998 yılında Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. sınıftayken okulu bırakarak İstanbul'a yerleşti.

Oyunculuk kariyerine Rüya isimli dizi başlayan Devrim Özkan ardından Vatanım Sensin, Vuslat ve Ramo gibi projelerde rol alarak tanındı.

Şimdilerde ise Show TV ekranlarının sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de başrolde yer alan Devrim Özkan'ın geçmiş dizilerdeki görüntüleri sosyal medyada gündeme geldi.

İşte Devrim Özkan'ın eski hali..