Devrim Özkan'dan karavan pozları! İncecik beliyle eğilince ipler koptu... 'Icardi favladı'

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Devrim Özkan'ın karavandan paylaştığı pozlar mest etti.

Show TV ekranlarının BKM yapımı dizisi, ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ yayın hayatına devam ediyor.

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait olan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de başrolleri Ertan Saban ve Devrim Özkan paylaşıyor.

Songül karakteri ile beğeni toplayan Devrim Özkan, sosyal medyanın da gözdesi haline geldi.

Yıldız futbolcu Icardi ile anılan Devrim Özkan, Galatasaray taraftarının da ilgi odağı oldu.

Henüz 24 yaşındaki ünlü oyuncu, 1 milyona yakın takipçi kitlesine ulaştı.

Devrim Özkan'ın karavan halleri

Güzelliği ve pozları ile Instagram'ın tozunu attıran Devrim Özkan bu sefer setten paylaştı.

Hem fiziği hem de yüzü ile beğeni toplayan ünlü oyuncu karavadaki halleriyle takipçilerini büyüledi.

Fiziğini gözler önüne seren Devrim Özkan'a binlerce beğeni ve yorum geldi.