Petrol
84.47
-1.10%
Euro
19.417
0.26%
Dolar
18.6271
0.04%
Altın
1.051
0.35%
Borsa
4795
-1.21%
Bitcoin
315.449
0.63%
BTXN Coin
5.98
1.35%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Devrim Özkan'dan karavan pozları! İncecik beliyle eğilince ipler koptu... 'Icardi favladı'

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Devrim Özkan'ın karavandan paylaştığı pozlar mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 15:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Devrim Özkan'dan karavan pozları! İncecik beliyle eğilince ipler koptu... 'Icardi favladı'

    Show TV ekranlarının BKM yapımı dizisi, ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ yayın hayatına devam ediyor.

    Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait olan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de başrolleri Ertan Saban ve Devrim Özkan paylaşıyor.

    Songül karakteri ile beğeni toplayan Devrim Özkan, sosyal medyanın da gözdesi haline geldi.

    Yıldız futbolcu Icardi ile anılan Devrim Özkan, Galatasaray taraftarının da ilgi odağı oldu.

    Henüz 24 yaşındaki ünlü oyuncu, 1 milyona yakın takipçi kitlesine ulaştı.

    Devrim Özkan'ın karavan halleri

    Güzelliği ve pozları ile Instagram'ın tozunu attıran Devrim Özkan bu sefer setten paylaştı.

    Hem fiziği hem de yüzü ile beğeni toplayan ünlü oyuncu karavadaki halleriyle takipçilerini büyüledi.

    Fiziğini gözler önüne seren Devrim Özkan'a binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Devrim Özkan dan karavan pozları! İncecik beliyle eğilince ipler koptu... Icardi favladı #1

    Devrim Özkan dan karavan pozları! İncecik beliyle eğilince ipler koptu... Icardi favladı #2

    Devrim Özkan dan karavan pozları! İncecik beliyle eğilince ipler koptu... Icardi favladı #3

    Devrim Özkan dan karavan pozları! İncecik beliyle eğilince ipler koptu... Icardi favladı #4

    Devrim Özkan dan karavan pozları! İncecik beliyle eğilince ipler koptu... Icardi favladı #5


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo sorusuna cevap
    Transfer dosyası

    Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo sorusuna cevap

    TÜİK 2022: Kasım enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç oldu?
    Gündem

    TÜİK 2022: Kasım enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç oldu?

    Görüş Bildir