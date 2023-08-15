Didem Soydan mayolu pozlarıyla olay yarattı! 'Bu fizik gerçek mi?' Didem Soydan sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmayı sürdürüyor. Ünlü mankenin son paylaşımı büyük ilgi gördü. İşte o kareler..

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Ünlü manken Didem Soydan cesur sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Soydan sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor.

Didem Soydan'ın Instagram'da 731 bin takipçisi bulunuyor. Her paylaşımı binlerce kez beğeni alan ünlü manken son zamanlarda paylaştığı bikinili pozlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Özel hayatı ile de sık sık gündem olan Didem Soydan sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Didem Soydan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube programında, "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" sözleriyle magazin gündemine oturmuştu.

39 yaşındaki Didem Soydan güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Didem Soydan son olarak Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlar ile dikkat çekti.

İşte ünlü mankenin o paylaşımları..